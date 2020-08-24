Продление ограничительных мер в Новосибирске: что до сих пор запрещено, до какого числа будут действовать

Продление ограничительных мер в Новосибирске: что по этому поводу сказал губернатор Фото: Алена МАРТЫНОВА

Продление ограничительных мер в Новосибирске: режим повышенной готовности будет действовать до 30 сентября. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник, 24 августа. В регионе большая часть ограничений уже снята.

Сегодня возобновляют работу фитнес-центры.

— С 24 августа в Новосибирске открываются фитнес-клубы, тренажерные залы, групповые занятия команд, тренировки в учреждениях спорта и физкультуры, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Но часть запретов по-прежнему в действии.

Сохраняется масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Также до сих пор запрещены массовые мероприятия и закрыты кинотеатры.

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