Открытие фитнес-центров в Новосибирске: когда начнут работать, какие ограничения введут

Новосибирцы ждали открытия фитнес-центров четыре месяца. Фото: Алена МАРТЫНОВА

19 августа власти объявили, что открытие фитнес-центров в Новосибирске состоится совсем скоро.

- Возможно, после 24 августа мы будем готовы возобновить работу фитнес-индустрии. Если коллеги договорятся о том, что будут строго выполнять все санитарные меры, в том числе дополнительные, подтверждаю, что с понедельника мы такое такое решение примем, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В Новосибирске работали более 400 фитнес-клубов и спортивных залов, из них 60 залов имели площадь более 800 квадратных метров. Новые правила работы предполагают, что на каждого посетителя должно приходиться не менее 4 квадратных метров. Даже самый крупный спортзал сможет единовременно принять не более 200 человек.

По данным минпромторга Новосибирской области, владельцы фитнес-клубов смогут выполнить рекомендации «Роспотребнадзора». Даже до начала пандемии коронавируса в регионе залы стояли полупустые — среднее количество посетителей составляло 25-40% от максимума.

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