В Новосибирске школьный завуч набрала кредитов и перевела мошенникам более миллиона рублей

В Новосибирске замдиректора школы попалась на уловку мошенников. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирске замдиректора школы попалась на уловку мошенников, представившихся сотрудниками банка, и лишилась 1 679 000 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

— Днем 6 августа женщине позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Обманув владелицу карты, он узнал у нее все необходимые данные и похитил с ее счета 469 тысяч рублей. Потом мошенник позвонил еще раз, после чего женщина с 6 по 18 августа взяла несколько кредитов в разных банках на сумму в 1 210 000. Потом женщина перевела эти деньги на разные счета, которые ей дали якобы «сотрудникам банка», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Проводится расследование.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала историю 29-летнего программиста из новосибирского Академгородка обратился с заявлением в полицию после того, как понял, что стал жертвой мошенников. Мужчина до сих пор не понимает, откуда у ушлых преступников оказались данные его паспорта и номер банковской карточки.

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