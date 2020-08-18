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Айтишник перевел мошенникам 700 тысяч рублей, которые копил на машину

Очередной доверчивый клиент банка лишился крупной суммы после разговора со «службой безопасности»
Алена ЛюбимоваАленаЛюбимова
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Программист собирался купить новый автомобиль

Программист собирался купить новый автомобиль

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

29-летний программист из новосибирского Академгородка обратился с заявлением в полицию после того, как понял, что стал жертвой мошенников. Мужчина до сих пор не понимает, откуда у ушлых преступников оказались данные его паспорта и номер банковской карточки.

— Перед этим я взял кредит на покупку машины и решил, что пока ищу автомобиль, деньги переведу на свой счет в банке «Открытие», — рассказал КП-Новосибирск Антон П. — И вот в субботу мне позвонили якобы со службы безопасности этого банка. Обычно звонили и представлялись, что со Сбербанка и там сразу было понятно, что мошенники. А тут я ничего не заподозрил.

Антон в процессе разговора даже проверил в Яндексе номер телефона, с которого поступил звонок и первая строка поиска выдала нужный банк. Бдительность после этого совсем притупилась. Но мужчина успел отправить этот номер супруге, чтобы и она тоже проверила.

— А дальше мой собеседник очень уверенно водил меня за нос, сообщил, что подозрительная операция с моего счета идет, нужно блокировать все. По разговору и речи это был профессионал своего дела, — с грустью восхищается потерпевший. — Полтора часа разговора, бесконечные переводы денег со счета на карту и потом еще на какие-то счета. И тут мне пишет жена, что этот номер больше банку не принадлежит, она дозвонилась им на горячую линию. Я тут же бросил трубку, попытался заблокировать карту через номер 8-800, но было поздно. Мошенники успели перевести себе мои 770 тысяч.

Теперь поиском преступников занимается полиция. Оперативники уже не в первый раз предупреждают, что никакие службы безопасности банков клиентам не звонят. И если вам все-таки дозвонились мошенники, то лучший способ предотвратить преступление — не вступать с ними в диалог, а позвонить на горячую линию банка и выяснить все самостоятельно.

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