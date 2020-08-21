В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу: ребенок в больнице

В Новосибирске произошло ДТП с участием ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске произошло ДТП с участием ребенка. В Советском районе иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу с велосипедом.

— Сегодня, около двух часов дня 71-летняя женщина за рулем автомобиля Renault kaptur ехала по улице Кутателадзе со стороны проспекта Строителей с левым поворотом на проспект Лаврентьева. На пешеходном переходе она сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу, ведя за собой велосипед, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с ушибами и ссадинам. На месте произошедшего ДТП работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как мотоциклист сбил на пешеходном переходе 7-летнюю девочку на самокате и уехал. Его ищут ГИБДД.

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