Мотоциклист, сбивший 7-летнюю девочку, попал на видео: его ищет ГИБДД

В Ленинском районе Новосибирска мотоциклист сбил 7-летнюю девочку, переходившую дорогу по переходу и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска мотоциклист сбил 7-летнюю девочку, переходившую дорогу по переходу и уехал. Ребенок попал в больницу, а водителя ищет Госавтоинспекция.

— Сегодня, 20 августа, около половины пятого вечера, в Ленинском районе неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле ехал по улице Плахотного со стороны Станиславского в сторону Костычева. Около дома №31 на улице Плахотного он сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по переходу вместе со своим братом, — пояснили в группе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску. — Ребенка доставили в больницу с ушибами мягких тканей, выбитым передним зубом и предварительным сотрясением головного мозга.

На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, сейчас Госавтоинспекция ищет очевидцев произошедшего. Всех, кому что-либо известно о личности водителя, местонахождении мотоцикла или о данном ДТП, просьба обратиться по телефонам: 232-23-51 или 232-23-21.

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