Врач прокомментировал, могли ли Алексея Навального отравить в томском аэропорту

Алексей Навальный находится в больнице. Фото: Евгения ГУСЕВА

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал версию о том, что Алексея Навального могли отравить в томском кафе перед вылетом самолета. Напомним, оппозиционер в четверг утром летел из Томска в Москву. В воздухе он почувствовал себя плохо, потерял сознание.

Одна из версий случившего с Навальным - отравление: якобы, ему что-то могли подмешать в чай в томском кафе перед вылетом. Но врач эту версию отрицает:

- Оксибутират натрия, который, предположительно, стал причиной состояния Алексея Навального, - крайне соленое вещество. И человек мгновенно бы его почувствовал и не смог бы пить чай. Если только он, конечно, не привык пить чай как в восточных странах, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Казанцев.

А вот то, что оксибутират натрия вместе с алкоголем крайне опасен, - правда:

- Оксибутират натрия использовался изначально в медицине - неврологии, анестезиологии и офтальмологии. Он помогает при нарколепсии, - объясняет Алексей Казанцев. - При сильной концетрации препарат воздействует на дыхательные пути - он парализует их. Алкоголь только ухудшает ситуацию.

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