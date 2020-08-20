«Выпивали, искупались в Томи»: стало известно, где провел ночь Алексей Навальный перед тем, как впал в кому

Навальный перед вылетом в Москву заехал в село Кафтанчиково. Фото: Евгения ГУСЕВА /Алена ЛЮБИМОВА.

Алексей Навальный, который сейчас находится в тяжелом состоянии в омской больнице, мог отравиться, смешав алкоголь и лекарства. Оказалось, что в ночь перед вылетом из Томска в Москву он побывал в селе Кафтанчиково, что под Томском.

— Блогер и еще несколько человек с ним, вероятно, что коллеги из региональной партии, ездили в Кафтанчиково. Оно находится в 10 минутах езды от областного центра. Там выпивали, и потом Алексей искупнулся в Томи, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах Томской области. — Длился этот выезд не долго, в два часа ночи Навальный вернулся в сам Томск.

Оппозиционеру стало плохо утром на борту самолета, который должен был доставить его в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске. Сейчас силовики проверяют кофейню в аэропорту Томска, где Алексей выпил кофе перед вылетом. Уже изъяты записи с камер наблюдения и допрошены все сотрудники.

Сторонники Навального предполагают, что его могли отравить.

Медики не исключают, что интоксикация могла произойти из-за смешивания некоторых медицинских препаратов и высокоградусных напитков. Если допустить, что в Кафтанчиково Навальный выпивал, а накануне или после принимал какие-то лекарства, то организм мог дать такую реакцию.

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