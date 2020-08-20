10-летняя девочка, выпрыгнувшая из окна горящей квартиры, попала в реанимацию

Состояние девочки стабильно. Фото: ГУ МЧС по НСО.
10-летняя девочка, которая выпрыгнула из окна во время пожара в Бердске, попала в реанимацию. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Бердской центральной городской больнице
— Девочка находится в реанимации. Состояние пациентки стабильно, находится под наблюдением, — рассказал КП-Новосибирск заместитель главного врача Бердской центральной городской больницы Марат Зарипов.
Напомним, ЧП произошло в Бердске в четверг, 19 августа. Девочка была дома одна, когда начался пожар. Еще до приезда спасателей она выпрыгнула из окна второго этажа. Ее увезли в больницу с ожогами.
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