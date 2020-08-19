10-летнюю девочку, выпрыгнувшую из окна горящей квартиры, увезли в больницу с ожогами

Девочка выпрыгнула из окна еще до приезда спасателей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стали известны подробности пожара в Бердске, на котором пострадала 10-летняя девочка, выпрыгнувшая из окна. Оказалось, что ребенок остался без присмотра.

— Сообщение о возгорании в жилой пятиэтажке Микрорайона Бердска поступило в службу спасения от соседей. До приезда пожарных, спасаясь от огня, из окна на втором этаже выпрыгнула 10-летняя девочка. По словам очевидцев, на момент пожара ребенок находился один в закрытой квартире. Девочка с серьезными ожогами была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также газозащитная служба спасла из горящего дома 3 человек, еще 7 эвакуировались самостоятельно.

Причина пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

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