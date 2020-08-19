В Бердске 10-летняя девочка выпрыгнула из окна горящей квартиры

Подробности происшествия уточняются. Фото: архив КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 19 августа, в Бердске загорелась квартира на втором этаже одного из домов. Как сообщили очевидцы происшествия, из окна горящей квартиры выпрыгнула 10-летняя девочка.

В МЧС сообщили, что в жилом доме в Бердске загорелась кухня в квартире на втором этаже. Вызов поступил в 11:05. Пожарные прибыли на место через пять минут и ликвидировали возгорание в 11:50.

— Информация о выпрыгнувшей девочке поступала, в данный момент пока что уточняется, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Напомним, ранее в Бердске из окна квартиры выпрыгнула женщина. Ее пытался поймать ее муж. К несчастью, оба получили травмы и умерли в больнице.

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