Новосибирцев не пускают в Центральный районный суд из-за сообщения о минировании

Людей не пускают в суд. Фото: предоставлено очевидцем.

Утром в четверг, 20 августа, поступило сообщение о том, что Центральный районный суд заминирован, внутрь не пускают людей. Информацию об этом КП-Новосибирск передал источник.

— Сейчас возле суда толпа народа. Никого Росгвардия не пускает, также стоит полиция. Знакомые работники суда подтверждают, что в здание не пускают, так как прошла информация о минировании. Сейчас здание обследуется, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, неделю назад, 13 августа, Новосибирск и Бердск накрыла волна сообщений о минировании городских судов, больниц и налоговой. Всех людей экстренно эвакуировали из зданий. К счастью, никто не пострадал и мин в зданиях не было обнаружено.

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