«Такие маленькие, а уже охотятся»: волонтеры растят троих малышей-колонков

когда малыши вырастут, их выпустят в лес. Фото: ЦРДЖ\https://vk.com/birds54

Новосибирские волонтеры заботятся о трех малышах-колонках. Зверьки-родственники куниц недавно остались без мамы: ее загнали собаки, а детенышей успели спасти и передать в центр реабилитации животных.

— Колончат откормили свежей рыбой и птицей. Сейчас малыши уже получают необходимых им грызунов и даже вышли на первую охоту. Они еще совсем маленькие, но уже очень зубастые. Пока большую часть времени детеныши спят, прерываясь на еду и недолгие игры. Благо, они не успели привыкнуть к человеку и имеют все шансы на успешную подготовку с последующим выпуском, — рассказали в центре реабилитации диких животных.

Пока что малышей отправили готовиться ко взрослой жизни в Барнаул.

Напомним, недавно волонтеры рассказывали, как вырастили и выпустили в дикую природу четверых детенышей ласки.

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