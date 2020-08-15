«Как юрко в траву забежал»: волонтеры показали спасенных детенышей ласки

Ласок выпустили в дикую природу. Фото: стоп-кадр
Новосибирские волонтеры выходили четверых детенышей ласки, которые остались без родителей. Не так давно их выпустили на волю в заповедниках.
Всего в центр реабилитации диких животных поступило шесть ласок: трое малышей и трое «подростков». Двое малышей были ранены кошкой и собакой: к сожалению, их волонтеры спасти не смогли.
— Ласки — прирождённые хищники, их основная добыча — мышевидные грызуны. И, хоть их рацион и нужно разнообразить, на обычном мясе, пригодном в пищу человеку, здоровое физически и готовое психически животное не вырастить. На момент выпуска ласка должна безупречно справляться с охотой на взрослую живую мышь, а также не допускать приближения к себе человека. Этим животным требуется невероятно много движения, и просто запереть их в клетке совсем недопустимо, — рассказали волонтеры.
Напомним, раньше новосибирские волонтеры выпустили на волю зайчат и бельчат.
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