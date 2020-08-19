В Новосибирске водитель-пенсионер насмерть сбил 79-летнюю бабушку

За рулем машины был 82-летний мужчина. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Дзержинском районе Новосибирска 82-летний водитель «ВАЗа» сбил пожилую женщину, когда она шла через дорогу. Это произошло вечером 18 августа.

— Около 17:30 в Дзержинском районе водитель ехал на автомобиле «ВАЗ -2108» со стороны улицы Кондратюка в сторону улицы Атлетическая. У дома № 1 улицы Полякова наехал на 79-летнюю женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. Женщина получила тяжелые травмы, от которых через несколько часов умерла в больнице, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, ночью 18 августа произошло похожее ДТП: в поселке Коченево перебегала дорогу 40-летняя женщина, ее сбила иномарка. Сибирячка скончалась на месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перебегала дорогу в темноте»: иномарка насмерть сбила женщину под Новосибирском

Сибирячка погибла на месте (подробнее)