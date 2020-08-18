«Перебегала дорогу в темноте»: иномарка насмерть сбила женщину под Новосибирском

Белая иномарка сбила 40-летнюю сибирячку. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Ночью 18 августа возле Коченево «Мазда Фэмили» сбила женщину. Жительница поселка переходила дорогу в темноте.

— ДТП случилось в 3:00 на 1427 км трассы Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе. 38-летний мужчина ехал на «Мазде Фэмили» со стороны в сторону Коченево и наехал на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пешеход погибла на месте, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

У водителя большой стаж вождения, за руль он сел трезвым. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В ведомстве отметили, что мужчина за рулем был трезв, со стажем вождения 18 лет. Из-за чего произошла авария, устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, 17 августа под Новосибирском произошла еще одна смертельная авария: погиб 59-летний мужчина, который ехал вечером на мотоцикле.

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