«Слетел в кювет»: 59-летний байкер погиб на трассе под Новосибирском

59-летний сибиряк погиб в аварии. Фото: Госавтоинспекция НСО.

В Венгеровском районе Новосибирской области разбился в аварии 59-летний мужчина. Он ехал на мотоцикле «Урал», но не справился с управлением. Все произошло вечером 17 августа.

— В 18:20 мотоциклист двигался по дороге «село Венгерово — деревня Минино». В пути следования по неустановленной пока причине он опрокинул транспортное средство в кювет. В результате дорожной аварии водитель мотоцикла погиб на месте, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Напомним, ночью 17 августа авария под Новосибирском столкнулись два автомобиля. В этой аварии погиб 36-летний мужчина и пострадали пассажирки, 35-летняя женщина и 11-летняя девочка.

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