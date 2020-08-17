Под Новосибирском столкнулись «Волга» и иномарка: погиб мужчина

Под Новосибирском столкнулись "Волга" и "Тойота". Фото: ГУ МВД по НСО.

В Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На 1320-м километре трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись «Волга» и «Тойота» — водитель иномарки погиб.

В аварии погиб мужчина. Фото: ГУ МВД по НСО.

Еще две женщины пострадали. Фото: ГУ МВД по НСО.

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