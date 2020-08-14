«Не заметил ее в темноте»: в Новосибирске женщину насмерть сбил черный седан

Инцидент произошел поздно вечером 13 августа. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Женщина, которую поздно вечером 13 августа сбил черный седан, умерла. Об этом сообщили сотрудники ГИБДД.

— В 21:50 минут в Октябрьском районе 43-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21099» двигался по улице Большевистская со стороны улицы Днепрогэсовская в сторону улицы Добролюбова. У дома № 175/6 по улице Большевистская наехал на 57-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Женщина скончалась от полученных травм. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Напомним, момент аварии заметили очевидцы. Они рассказали, что от сильного удара у сибирячки слетела обувь, у автомобиля лопнуло лобовое стекло. Женщину увезли на «скорой», водитель остался на месте ДТП.

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