«От удара слетела обувь»: в Новосибирске женщина попала под колеса седана

Произошло ДТП около дома №48 на улице Большевистская. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером, 13 августа, в Октябрьском районе Новосибирска женщина попала под колеса автомобиля. Произошло ДТП около дома №48 на улице Большевистская.

— Сбили женщину, на вид ей 45-55 лет. Удар был такой сильный, что с нее даже слетела обувь. Пострадавшую забрали врачи на скорой помощи, — сообщает паблик «АСТ-54». — Как сообщают очевидцы, причиной случившегося могло стать то, что сибирячка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля, у которого лопнуло лобовое стекло, находится на месте ДТП.

Автомобилисты, проезжавшие мимо места ДТП, рассказали КП-Новосибирск, что произошла авария около одиннадцати часов вечера. Автомобиль, сбивший женщину, визуально напоминает черный седан. Разглядеть его детальнее водителям не удалось из-за того, что на этом участке дороги было темно. Также сибиряки отмечают, что на месте случившегося работали сотрудники ГИБДД.

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