Новосибирцы жалуются на разрушенную дорогу на улице Галущака

В Заельцовском районе Новосибирска обрушилась дорога. Фото: читатель КП-Новосибирск
В Заельцовском районе Новосибирска обрушилась дорога. Новосибирцы предполагают, что виной тому — нарушения при выполнении строительно-монтажных работ.
— Благодаря безграмотно выполненным строительно-монтажным работам у нас в районе улицы Галущака, 15 обрушилась дорога, — рассказал КП-Новосибирск читатель, поделившийся снимками. — Стройнадзор на это особо никак не реагирует.
Новосибирцы предполагают, что виной тому — нарушения при выполнении строительно-монтажных работ. Фото: читатель КП-Новосибирск
На снимках видно, что часть асфальта около строительного забора действительно вся в глубоких трещинах и разрушена. Этот участок дороги огражден от основной ее части бетонными блоками.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сибиряки жалуются на огромные ямы, которыми покрыта проезжая часть на улице Мясниковой в Калининском районе. По словам местных жителей, проехать по ней было равноценно настоящему прохождению полосы препятствий.
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