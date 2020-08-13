Новосибирцы жалуются на разрушенную дорогу на улице Галущака

В Заельцовском районе Новосибирска обрушилась дорога. Фото: читатель КП-Новосибирск

В Заельцовском районе Новосибирска обрушилась дорога. Новосибирцы предполагают, что виной тому — нарушения при выполнении строительно-монтажных работ.

— Благодаря безграмотно выполненным строительно-монтажным работам у нас в районе улицы Галущака, 15 обрушилась дорога, — рассказал КП-Новосибирск читатель, поделившийся снимками. — Стройнадзор на это особо никак не реагирует.

Новосибирцы предполагают, что виной тому — нарушения при выполнении строительно-монтажных работ. Фото: читатель КП-Новосибирск

На снимках видно, что часть асфальта около строительного забора действительно вся в глубоких трещинах и разрушена. Этот участок дороги огражден от основной ее части бетонными блоками.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сибиряки жалуются на огромные ямы, которыми покрыта проезжая часть на улице Мясниковой в Калининском районе. По словам местных жителей, проехать по ней было равноценно настоящему прохождению полосы препятствий.

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