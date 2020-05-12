«Каждое утро — полоса препятствия»: сибирячку возмутила разбитая дорога у новостроек

12 Май 2020 2020-05-12T04:24:44+03:00

Она сняла на видео, как приходится перекатываться с одной ямы в другую

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирска пожаловалась на ямы, которыми покрыта проезжая часть на улице Мясниковой. Она сняла на видео, как приходится преодолевать препятствия. Ролик сибирячка опубликовала в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

— Не могу молчать! Дорога у домов №6/1, 6/2, 6/3 на улице Мясникова дорога вся в ямах. Каждый год одна и таже ситуация, — рассказала женщина в паблике. — Осенью эту дорогу продолжили до перекрестка с Гребенщикова. Думала, сделают этот отрезок, но нет же, — негодует сибирячка.

Сибирячка написала письмо в администрацию Калининского района летом 2019 года. На что получила ответ: этот участок дороги принадлежит домам №6/1, 6/2, 6/3 и является их придомовой территорией.

Но, судя по видео, дома находятся на приличном расстоянии от проезжей части. КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию города, чтобы разобраться, кому все-таки принадлежит разбитый участок дороги и кто должен его отремонтировать.

Дороги на Мясниковой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU