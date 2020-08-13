Не обезьяны с гранатой: в Новосибирской области женщины водят осторожнее мужчин

Женщины водят аккуратнее мужчин , говорит ГИБДД. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали несколько интересных фактов о водителях-новичках. Оказалось, что женщины водят машины гораздо осторожнее мужчин и меньше попадают в аварии, даже если они совсем недавно сели за руль.

— Как показывает анализ, водители-женщины, получив водительское удостоверение, передвигаются значительно аккуратнее, чем мужчины. Из общего числа ДТП по вине водителей, имеющих стаж вождения менее 3 лет, в 35 случаях водителями были мужчины, и только в 8 — женщины, — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Всего за 7 месяцев 2020 года произошло 43 аварий по вине водителей с небольшим стажем: в них погибли 2 человека и были травмированы 52. В трех ДТП начинающие водители были в состоянии опьянения.

Напомним, год назад ГИБДД публиковала похожую статистику. Тогда отметили, что мужчины чаще попадают в тяжелые ДТП, а женщины — получают материальный ущерб.

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