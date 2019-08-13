2019-08-13T10:22:33+03:00
Общество

ГИБДД: женщины водят аккуратнее мужчин в Новосибирской области

По данным сотрудников ГИБДД, слабый пол не так часто попадает в серьезные ДТП
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Сегодня водительские права имеют равное количество мужчин и женщинСегодня водительские права имеют равное количество мужчин и женщинФото: Андрей МИРЕЙКО
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В региональном управлении ГИБДД озвучили несколько любопытных наблюдений и статистических данныъ о количестве мужчин и женщин на дорогах Новосибирской области. Оказалось, что сегодня водительские права имеют равное количество мужчин и женщин. Причем, в этом году в ГИБДД выдали и продлили значительно больше прав, чем в прошлом году. За 7 месяцев 2019-го их получили более 91 000 жителей Новосибирской области. За весь 2018 год право на вождение получили 126 500 человек. При этом по наблюдениям сотрудников ГИБДД женщины водят аккуратнее мужчин:

- Женщины за рулем значительно осторожнее, чем мужчины. Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения за поведением водителей на дорогах, - рассказал КП-Новосибирск государственный инспектор Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня. - По статистике в тяжелые ДТП чаще попадают мужчины. Женщины в авариях получают главным образом материальный ущерб.

Тенденцию большей осторожности женщин за рулем обсудили в эфире радио КП-Новосибирск. Не все мужчины-радиослушатели были согласны с утверждением о дисциплинированности дам. Но вцелом с выводами ГИБДД согласились. Слушательница радиостанции резюмировала разговор.

- Я за рулем уже более тридцати пяти лет. Честно скажу - были аварии, но ни разу по моей вине, - рассказала Ирина. – Согласна, что иногда мы, женщины, похожи на «обезьянок с гранатами» - излишне суетимся или долго разворачиваемся, можем красить губы или подкрашивать ногти, пока стоим в пробках. Но все мы люди, причем, разные. Давайте уважать друг друга, несмотря на геднедрные различия. Представитель ГИБДД Константин Шкабарня добавил, что в последнее время сильно выросла культура вождения. Сократилось количество аварий, особенно с тяжелыми травмами и смертельным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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