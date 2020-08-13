Стало известно, насколько подорожал минимальный набор продуктов в Новосибирске

В Новосибирскстате рассказали, насколько подорожал минимальный набор продуктов питания. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирскстат рассказал, как изменились цены на продукты в Новосибирске за последние полгода. Оказалось, что с декабря 2019 цены выросли на 14,1 %.

— Минимальный набор продуктов питания на месяц по Новосибирской области в июле 2020 года стоит 4765,61 рубля. По сравнению с июнем стоимость не изменилась, но с начала года заметно увеличилась, — передает Новосибирскстат.

Среди регионов Сибирского федерального округа больше всего выросли цены в Алтайском крае — на 15,3% по сравнению с декабрем. А меньше всего — в Красноярском крае: на 10,3%. Но при этом стоимость минимального набора продуктов там самая высокая — 5154,45 рубля. А дешевле всего в Омской области — 3979,25 рубля.

В минимальный набор продуктов входят хлеб, крупы, макароны, молочные продукты, мясо, рыба, яйца, чай, сахар, соль, овощи, фрукты и сладости.

Напомним, раньше Новосибирскстат сообщал, от каких болезней чаще всего умирают жители сибирской столицы.

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