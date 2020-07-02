2020-07-02T22:00:18+03:00
Общество

Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают сибиряки

Об этом рассказали в Новосибирскстате
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирскстате рассказали, от каких болезней чаще всего умирают сибиряки.В Новосибирскстате рассказали, от каких болезней чаще всего умирают сибиряки.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Новосибирскстате рассказали, от каких болезней чаще всего умирают сибиряки. Как оказалось, самый большой процент смертности приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы. В прошлом году от подобных заболеваний умерло 49,8% населения региона: эти данный на два пункта выше, чем в среднем по стране.

— Сердечно-сосудистые заболевания называют эпидемией нашего времени. Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) является доминирующей среди основных классов причин смертности населения в Новосибирской области. Они составляют более половины всех случаев смерти, — сообщается в документе на сайте ведомства.

Известно, что коэффициент смертности от болезней сердца среди жителей сельской местности на 18% превышал аналогичный показатель у городских жителей. Самый высокий показатель смертности от сердечных болезней был зарегистрирован в прошлом году в в Каргатском районе Новосибирской области, наименьший — в Кольцово. А, исходя из данных по самому городу, от болезней сердца там на каждые 100 тысяч человек приходилось 588 пациентов.

Кроме того, стоит ответить, что женщины, в общей массе, чаще умирают от болезней сердца, чем мужчины. Однако, если выделять отдельно людей трудоспособного возраста, то тогда мужчин, скончавшихся от болезней системы кровообращения, оказывается в 4,5 раза больше женщин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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