«Так рано еще не видели!»: новосибирцы заполонили соцсети фотографиями утренней радуги

Радугу было видно почти во всем городе. Здесь - на Гусинобродском шоссе. Фото: olegaleshinnsk

Ранним утром 13 августа новосибирцы, когда спешили на работу, заметили в небе большую радугу. Разноцветная арка появилась около 6 утра. Сибиряки начали делиться в соцсетях фотографиями природного явления с разных ракурсов.

А это - возде Ботанического сада в Заельцовском районе. Фото: arina_monycheva

— Красивое утро!

Фото: mirra1260

— Никогда не видела радугу в 6 утра! Красота сейчас на улице!

Фото: mirra1260

— Красота! А я сегодня в 5 утра на балконе торчала, надо было попозже. Вдруг и у нас радуга была, — написали новосибирцы на своих страничках в «Инстаграме».

первомайский район, станция Инская. Фото: kovevgenya

Арку было видно в многих уголках города, от улицы Аэропорт до Первомайского района

Улица Аэропорт. Фото: Маргарита Кирьянова

Напомним, 20 июня новосибирцы также увидели радугу — она была двойная и появилась после вечерней грозы. Сибиряки поделились в соцсетях кучей красивейших фотографий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Красотень-то какая!»: в Новосибирске после дождя появилась двойная радуга

Публикуем красивые фото сибиряков (подробнее)