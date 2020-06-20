«Красотень-то какая!»: в Новосибирске после дождя появилась двойная радуга

20 Июнь 2020 2020-06-20T19:08:46+03:00

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Вечером в субботу, 20 июня, когда рассеялись тучи после дождя, новосибирцы увидели необычное явление в небе: двойную радугу. Разноцветная арка раскинулась над городом, так что ее было видно во многих районах города. Сибиряки начали делиться в соцсетях фотографиями радуги на ясном небе.

Радугу были видно и в центре города...Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Магический полукруг, красиво, волшебно!

...и в самых отдаленных районахФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Красотень-то какая! — написали подписчики.

Фото: Юлия Маликова

Радугу, кстати, видели также в ближайших городах и поселках.

Фото: Елена Коровина

Напомним, 20 июня в Новосибирске синоптики прогнозировали похолодание и дождь с грозами. Днем температура поднималась не выше 17 градусов.

Радуга над улицей Богдана Хмельницкого.Видео: Нюрочка Гризина

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