«Его одежда полностью сгорела»: новосибирец залез на столб и погиб от удара током

Трагедия произошла вечером 11 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стали известны подробности несчастного случая на улице Гидромонтажной в Новосибирске, где мужчина упал с ЛЭП от удара током.

— Мужчина дважды залезал на ЛЭП. В первый раз, когда приехала полиция, он спрятался в кустах. Когда полиция приехала снова, он залез на четвертый ярус проводов и наступил на провода. Произошел взрыв, одежда обгорела. Он упал с высоты, наверное, пятого этажа. Приехала бригада реанимации, — рассказала свидетельница событий.

В Следственном комитете по НСО сообщили, что сибиряка спасти не удалось.

— Мужчина в алкогольном опьянении забрался на вышку ЛЭП с целью продемонстрировать свою отвагу. От удара током скончался. В обстоятельствах произошедшего будет разбираться Следственный комитет, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, трагедия произошла вечером во вторник, 11 августа. Очевидцы рассказали, что до этого новосибирец выпивал спиртное в компании приятелей.

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