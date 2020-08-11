«Хотел покрасоваться»: новосибирец залез на столб и получил удар током

В Новосибирске, вечером 11 августа, произошел несчастный случай. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером 11 августа, произошел несчастный случай. В Советском районе мужчина упад с ЛЭП от удара током. О произошедшей трагедии рассказали очевидцы в соцсетях.

— Около дома № 60 на улице Гидромонтажной мужчина залез на опору линии электропередач и схватился за провод. Из-за сильного удара током он рухнул на землю, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте, ссылаясь на очевидцев. — По словам очевидцев, перед этим он распивал алкоголь вместе с компанией и, судя по всему, решил показать, на что он способен.

В комментариях под постом подписчики паблика высказали свое мнение насчет произошедшего:

— Дай бог, чтобы выжил…

— Два вопроса: зачем и как?

— Люди, мне кажется, просто не понимают, что такое напряжение, — пишут сибиряки.

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