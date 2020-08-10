«Друзья не успели его спасти»: 25-летний новосибирец утонул в заброшенном карьере

Мужчину достали из воды в 12 метрах от берега. Фото: предоставлено Юрием Перязевым.

В Советском районе, в заброшенном карьере утонул 25-летний мужчина. Он зашел в воду в состоянии алкогольного опьянения и утонул, не доплыв до берега. Произошла трагедия днем в воскресенье, 9 августа.

Сибиряк зашел в воду в состоянии алкогольного опьянения. Фото: предоставлено Юрием Перязевым.

— Вчера возле улицы Плотинная, примерно в 13:00, мужчина 25 лет переплывал акваторию заброшенного карьера, где купаться строго запрещено. Он отдыхал с друзьями у берега, очень много выпивал. Они рассказали, что он не звал на помощь, а просто тихо ушел под воду. Спасти его не успели, водолазы нашли тело в 12 метрах от берега. Причина гибели устанавливается: либо парень захлебнулся, либо его сердце остановилось, пока он был в воде, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела Гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Советского района Юрий Перязев.

Напомним, 8 августа в Новосибирске утонул 35-летний мужчина: он выплыл в Обское море на матрасе, но свалился с него в 100 метрах от берега.

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