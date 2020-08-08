Плыл снимать сети: на Обском море утонул мужчина, ловивший рыбу

Утром, 8 августа, на Обском море утонул 35-летний мужчина. Фото: Александр ГЛУЗ

Утром, 8 августа, на Обском море утонул 35-летний мужчина. На водохранилище он незаконно ловил рыбу.

— Выяснилось, что компания друзей отдыхала и выпивала на берегу еще со вчерашнего вечера. Тогда же, судя по всему, были установлены на водохранилище рыболовные сети, что категорически запрещено и является браконьерством. Сегодня утром, один из отдыхающих, 35-летний мужчина, на плоском матрасе отправился эту сеть снимать. Однако, отплыв от берега примерно на сто метров, он упал в воду и не смог выплыть. Тело погибшего спустя несколько часов было извлечено из воды водолазами, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела Гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Советского района Юрий Перязев.

Начальник отдела ГО и ЧС Советского района еще раз напоминает, что ловля рыбы в Обском водохранилище категорически запрещена законом. Кроме того, отдыхая у воды, всегда необходимо соблюдать правила безопасности. В частности: не выходить в воду на надувных матрасах и не ходить купаться в нетрезвом виде.

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