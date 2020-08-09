Мужчина в Москве на реабилитации с марта месяца. Фото: личный архив героя

Семья сибиряка, который впал в кому после удаления грыжи, подала в суд на врачей. Информация об этом появилась на сайте Калининского районного суда.

— Уже скоро состоится первое заседание. Мы с мужем пока в Москве на реабилитации и наш адвокат будет работать один. Он будет просить по максимуму, — рассказала КП-Новосибирск Валерия Дубовская.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Сергей Дубовский впал в кому, после удаления паховой грыжи. Новосибирские врачи помочь не смогли, и ему пришлось ехать на реабилитацию в Москву. Сибиряк до сих пор находится в медицинском центре.

— В сборе денег на лечение нам помогают друзья, коллеги, фонды. Каждый день Сережа занимается ЛФК, с нейропсихологом, логопедом. У Сережи есть улучшения, но неизвестно, сколько ему предстоит находиться на лечении, — говорит сибирячка.

В реабилитационном центре Сергей находится с марта месяца. Его родные надеются, что он скоро встанет на ноги и сможет вернуться к привычному образу жизни.

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