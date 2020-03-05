Сибиряк впал в кому после удаления грыжи

Новосибирскому полицейскому Сергею Дубовскому требуется реабилитация. В сентябре прошлого года мужчине удалили паховую грыжу. После операции начались осложнения - Сергей впал в кому. В Новосибирской области сибиряку помочь не могут - нет подходящих условий. Родственники решили, что мужчину нужно отправить в Москву, где точно помогут встать на ноги.

«НАЧАЛИСЬ СУДОРОГИ И ПЕРЕСТАЛ ДЫШАТЬ»

26-летний Сергей больше трех лет работает в МВД кинологом, воспитывает собак. На здоровье никогда не жаловался, только в прошлом году мужчину подкосило. В конце августа прошлого года у Сергея заболел живот. Прошел стандартное обследование. Врачи поставили диагноз «паховая грыжа», нужно удалять.

- Муж сдал анализы, и в сентябре ему сделали операцию. По словам врачей, все прошло успешно. После операции Сергея перевели в обычную палату, - рассказала КП-Новосибирск Валерия, жена Сергея.

Осложнения начались позже. Еще в больнице появились судороги, мужчина перестал дышать. Сергея срочно перевели в реанимацию. Дальше - кома.

- Когда я приехала в больницу, у меня спросили: «А ваш муж случайно не эпилептик?» Конечно же, я сказала: «Нет!» С таким диагнозом не берут на работу в правоохранительные органы. Однако причину осложнений врачи не могут назвать до сих пор, - говорит девушка.

Сергей находился на грани несколько дней.

- До марта муж лежал в реанимации. Я очень благодарна врачам, которые помогали ему восстановиться: делали массаж, занимались его моторикой и артикуляцией, «расхаживали» его, - перечисляет Валерия.

В декабре Валерия уже начала задумываться о том, что Сергею нужно пройти реабилитацию после комы. Мужчине предложили пройти ее в Кольцово или в НИИТО.

- Я начала изучать информацию на сайтах - все было очень красиво расписано. Загорелась идеей поехать в Кольцово. Обсудила это с главным врачом, отправили заявку. Только под Новый год нам сообщили, что в Кольцово Сережу не возьмут, - не их профиль, - объясняет девушка.

Мужчине требуется реабилитация в Москве. Фото: личный архив героя.

«МНЕ ДАЖЕ РУКИ НЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОМЫТЬ»

Только когда супруга Сергея заявила, что будет решать проблему с реабилитацией через Минздрав, в больнице собрали консилиум и все-таки дали направление в Кольцовский центр.

- Когда я пришла в палату к мужу, медсестра с порога сказала: «Иди очищай ему бронхи от мокроты». Как я могу это делать? Ведь я человек с улицы, в куртке стою. Мне даже руки не предложили помыть! - возмущается Валерия.

Супруге сказали, что она должна находиться вместе с мужем, помогать ухаживать за ним.

- Но только спать предложили у него в ногах, - недоумевает девушка.

Дальше, по словам Валерии, стало только хуже. Некоторые врачи были на больничном, массаж Сергею никто и не собирался делать, срок реабилитации урезали до 14 дней, питание сократили до минимума. Валерии надоело это терпеть, и она решила искать другой центр. Выбрала московскую организацию. Сумма нужна немаленькая - 535 тысяч рублей. Сейчас собрано более 100 тысяч рублей.

Если вы хотите помочь Сергею, переходите по ссылке.

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