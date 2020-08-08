«Ведут себя как животные»: тусовщики перекрыли дорогу в центре Новосибирска, их разгоняет полиция

В центре Новосибирска снова собралась толпа. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В центре Новосибирска снова собралась толпа: еще одна «коронавирусная» вечеринка попала на видео, а позже и в социальные сети. На кадрах ролика, тем не менее, заметны автомобили полиции. Что может говорить о том, что продолжения у тусовки может не быть.

— У дома №33 на улице Советской прямо на проезжей части собралось несколько десятков человек, которые танцевали под музыку прямо на проезжей части, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте. — На место приехали полицейские. Они, используя громкоговоритель, попросили собравшихся не блокировать движение и разойтись.

В соцсетях тусовку без внимания не оставили. Однако мнения подписчиков паблика разделились. Одни не видели в этом ничего страшного, а другие были уверены, что такое поведение недопустимо, особенно во время пандемии:

— Ведут себя просто как животные!

— Ребята просто повеселились, что такого?

— А мы ждем новый всплеск заболеваемости, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о тусовке на площади Ленина, которую устроили сибиряки в мае. Люди приехали на машинах, включили громко музыку и стали танцевать, на улице собралось около 50 человек. Потихоньку к ним начали присоединяться другие, желающие зажечь и отдохнуть. В итоге уже глубокой ночью к вечеринке присоединилась полиция.

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