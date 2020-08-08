Появилось видео страшной аварии под Новосибирском, в которой погибли 4 человека

Грузовик выехал на встречку и столкнулся с "Маздой". Фото: ГУ МВД по НСО

Появилось видео с места страшной аварии под Новосибирском, унесшей жизни четырех человек. Напомним, ДТП в районе города Купино грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Ехавшие в «Мазде» 35-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также 6-летний ребенок скончались на месте ДТП от полученных травм. 59-летний водитель автомобиля умер уже в больнице. С различными травмами были также госпитализированы 58-летняя женщина и 12-летняя девочка, также находившиеся в салоне легкового автомобиля. Водитель грузовика Hino Ranger не пострадал.

На месте ДТП работали сотрудники спецслужб, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Напомним, сегодня ночью в Новосибирской области произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В Куйбышеве пьяный водитель протаранил припаркованные автомобиль и мотоцикл, а потом сбил двоих людей, стоявших за ними. 17-летний подросток погиб на месте от полученных травм, а 19-летняя девушка попала в больницу.

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