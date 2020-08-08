Под Новосибирском столкнулись грузовик и «Мазда»: погибли трое взрослых и 6-летний ребенок

Сегодня,8 августа, под Новосибирском случилось ДТП, в котором погибло четыре человека. Фото: ГУ МВД по НСО

Сегодня,8 августа, под Новосибирском случилось ДТП, в котором погибло четыре человека. Один из погибших — 6-летний ребенок.

— Сегодня, около одиннадцати часов утра, 44-летний водитель автомобиля Hino Ranger ехал со стороны послелка Чистоозерное в сторону города Купино. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем «Мазда», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — На месте аварии от полученных травм скончались 35 летний мужчина и 36-летняя женщина, ехавшие в «Мазде» а также 6-летний ребенок. 59-летний водитель авто умер в больнице. С травмами в больницу попали также 12-летняя и 58-летняя пассажирки этого автомобиля. Водитель Hino Ranger не пострадал.

На месте аварии работает руководство областного ГИБДД, полиция и следственный комитет. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

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