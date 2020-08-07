В Калининском районе загорелся гараж: двое мужчин попали в больницу с ожогами

Около шести часов вечера загорелся гараж в Калининском районе. Фото: "АСТ-54"

Сегодня, в Новосибирске произошел еще один пожар. Около шести часов вечера загорелся гараж в Калининском районе.

— Первые пожарные расчеты прибыли к месту происшествия за пять минут. Выяснилось, что горит кирпичный гараж с открытой дверью. Была угроза распространения огня на соседние гаражи, спасатели эвакуировали оттуда автомобиль, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Соседи утверждали, что внутри горящего гаража находилась яма с бензином.

По оперативной информации, еще до прибытия пожарных, двое мужчин получили ожоги рук. Их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. В настоящее время пожарные работают на месте.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошел еще один пожар: на улице Сибиряков-Гвардейцев загорелся многоквартирный дом. Спасатели вытащили из здания четыре человека: троих взрослых и ребенка.

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