Спускали по лестнице: в Новосибирске пожарные спасли из горящего дома троих взрослых и ребенка

В Новосибирске многоквартирном доме случился пожар: спасатели вытащили из здания троих взрослых и ребенка. Фото: кадр из видео

В Новосибирске многоквартирном доме случился пожар: спасатели вытащили из здания троих взрослых и ребенка. Остальные жильцы успели эвакуироваться до прибытия пожарных.

— Сообщение о пожаре поступило на ул. Сибиряков-Гвардейцев в шесть вечера. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений из окна на третьем этаже шел дым. Звенья газодымозащитной службы направилось на разведку квартир и подъезда, где было плотное задымление. Из горящей квартиры при помощи трехколенной лестницы через окно спасли женщину и ребенка. Из двух соседних квартир пожарные вытащили двух человек, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — До прибытия пожарных сами эвакуировались 25 человек, из них — 8 детей. Сейчас всех жильцов осматривают медики.

Потушить открытый огонь пожарным удалось за 15 минут, поэтому пламя не успело распространиться на большую площадь. В пожаре пострадала комната и коридор квартиры на 3 этаже, площадь. 20 квадратных метров.

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