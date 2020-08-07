В сарафанах и со скрипкой: красотки из Silenzium сняли клип на Алтае

Фанаты оценили клип, но многие скучают по "черненькой" и "рыжику".Фото:предоставлено Натальей Григорьевой

Скрипачки из трио Silenzium снялм новый клип на Алтае. Девушки решили навестить родителей в Бийске после снятия ограничений на въезд, с ними отправилась и основательница группы - Наталья Григорьева. Она-то и предложила снять клип в русском стиле. Так что а обратной дороге девушки остановились в Белокурихе ради красивого видео.

- Мы и грибы хотели собрать, но другие туристы уже постарались. Но главное - хотелось в такое тяжелое время отвлечься и насладиться природой, красотой, чем-то нейтральным. Алтай идеален для побега от коронавируса, самоизоляции и суеты, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Григорьева.

За основу взяли мелодию «Улетай на крыльях ветра» русского композитора Александра Бородина, которую Silenzium играет уже семь лет на сцене. Ради эффектных кадров девушкам пришлось прыгать через костер, купаться в холодной реке. Пользователи соцсетей оценили старания девушек:

- Девчонки, какие же вы красивые в сарафанах,- написал пользователь Mocker.

- В тему! Прям летнее все, - уверен Владислав.

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