«Танец святого коронавируса»: трио Silenzium выпустило клип о COVID-19

13 Июль 2020 2020-07-13T17:42:58+03:00

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Новосибирское трио Silenzium выпустило клип об эпидемии коронавируса: скрипачки исполнили кавер на «Пляску Смерти» французского композитора Шарля-Камиля Сен-Санса. Съемки видео прошли в фотостудии, причем бюджет был ограничен. Основательница группы Наталья Григорьева делала все сама: сценарий, режиссура, операторская работа - это все ее задумка.

— Это мой личное ощущение от всего происходящего, и пусть каждый зритель сам решит — адекватное оно или нет. Я считаю, что Короновирус в олицетворении не может быть гением, потому что он очень тупой и примитивный по своей структуре. Но тот, кто его создал, — определенно гений. Наша композиция имеет название «танец святого короновируса» не зря, так как во всей этой вакханалии все равно всегда присутствует рука Бога, — уверена Наталья Григорьева.

Автор видео напомнила, что из-за затянувшейся самоизоляции многие артисты оказались в непростом положении. Поэтому снимать новые клипы с трио пока не получается.

— Я против онлайн концертов и мы не проводили их, так как я считаю, что это как секс по телефону, но хуже. Искусство имеет волновую структуру, которая воздействует на всех участников действия в определенных физических условиях и онлайн для этого плохо подходит — «вообще не то», — сообщила Наталья Григорьева.

Пользователи соцсетей высоко оценили ролик сибирячек:

— Девчата в одном клипе отобразили все сумасшествие мира в текущем году,- написал Геннадий Александрович.

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