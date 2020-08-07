В Барабинске объявили режим ЧС после вчерашнего урагана

В Барабинске объявили режим ЧС после того, как вчера вечером по нему прошелся ураган. Фото: "АСТ-54"

В Барабинске объявили режим ЧС после того, как вчера вечером по нему прошелся ураган. Как сообщается на сайте администрации Барабинского районе, работы по устранению его последствий были начаты в тот же день.

— У 22 жилых домов повреждена кровля, ряд деревьев повален, в том числе и на проезжую часть улиц. Повреждено пешеходное ограждение по улице Кирова, повреждены 12 дорожных знаков, Деревья начали убирать еще вчера, организована работа по ремонту кровли домов. Из резервного фонда города выделено порядка 164 тысяч рублей на проведение этих работ. Из социальных объектов пострадали кровли ДЮСШ и СОШ№3, — сообщается на сайте. — Самой главной проблемой на данный момент является отсутствие электричества в ряде жилых домов по улице Коммунистической и Кирова. Как только будут убраны остатки кровли со здания мировых судей, электрики тут же приступят к работе.

Отмечается также, что после того, как все последствия урагана будут ликвидированы, режим ЧС будет снят.

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