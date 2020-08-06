«Сорвал крыши с домов и повалил деревья»: по Барабинску прошелся ураган

В Барабинске сильный ветер сорвал крыши с домов и повалил деревья. Фото: "АСТ-54"

В Барабинске сильный ветер сорвал крыши с домов и повалил деревья. Фотографиями последствий капризов погоды поделились в соцсетях местные жители.

— Пару часов назад здесь прошел сильный дождь, который длился минут десять. Однако этого времени хватило, чтобы несколько домов остались без крыш и заборов, оборвались провода, а несколько авто оказались смяты упавшими деревьями, — сообщат паблик «АСТ-54» Вконтакте.

Фотографиями последствий капризов погоды поделились в соцсетях местные жители. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом сибиряки написали, что соседние с Барабинском районы этот ураган тоже затронул. А некоторые люди понадеялись, что такой шторм не дойдет до Новосибирска:

— Куйбышев тоже на половину зацепило.

— Тучи, надеюсь, не в сторону Новосибирска движутся?

— А до Тогучинского района дождь так и не дошел, хотя ветер был сильный, — пишут люди.

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