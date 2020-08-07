Погода в Новосибирске на выходные 8 и 9 августа 2020 года: идет аномальная жара

Пять дней подряд будет стоять жара до +33 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на выходные 8 и 9 августа 2020 года обещает быть жаркой. Пять дней подряд в регионе держится температура около +30 градусов днем, но настоящее пекло придет в воскресенье — до +33 градусов. В Западно-Сибирском гидрометйцентре объявили штормовое предупреждение.

— Гребень антициклона над Сибирью вызывает затяжную жару, которая вредна для организма человека. Аномально жаркая погода наблюдается не только в Западной Сибири, но и на Урале. Изнуряющая жара сохранится до 12 августа, — сообщил «КП-Новосибирск» дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Максим Никифоров.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

8 августа температура днем в Новосибирске составит +27…+ 29 градусов, по области — до +31 градуса. Ночью +15…+17 градусов, местами до +18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, 4-9 м\с, в порывах до 14 м\с.

9 августа днем в Новосибирске будет +28…+ 30 градусов, по области — до +33 градусов. Ночью ожидается +16…+18 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый, 4-9 м\с.

По информации «Гисметео»:

8 августа температура днем в Новосибирске составит +19…+ 26 градусов. Ночью +16 градусов. Переменная облачность, местами дожди. Ветер слабый, 4-9 м\с.

9 августа днем в Новосибирске будет +28 градусов. Ночью ожидается +18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, 4-9 м\с.

«Яндекс.Погода» сообщает:

8 августа температура днем в Новосибирске составит +23…+ 27 градусов. Ночью +17…+20 градусов. Переменная облачность, местами дожди. Ветер слабый, 3 м\с.

9 августа днем в Новосибирске будет +27…+28 градусов. Ночью ожидается +17…+20 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер слабый, 3 м\с.

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