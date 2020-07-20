Погода в Новосибирске на август 2020 года: что нас ждет в конце лета

20 Июль 2020 2020-07-20T09:51:33+03:00

Синоптики обещают теплый и не слишком дождливый август. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Метеорологи уверены, что погода в Новосибирске на август 2020 года будет теплой

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Погода в Новосибирске на август 2020 года будет теплой и местами дождливой. В Западно-Сибирском гидрометцентре обещают — аномальная жара будет медленно спадать за счет циклонов с Урала и Юга Сибири.

— Мы ожидаем, что август 2020 года будет теплее нормы на +1 градус и выше. Среднемесячная температура составляет +17…+18 градусов, но в первой декаде сохранится жара и грозовые ливни. Самые низкие температуры мы ждем в конце месяца — до +5…+10 градусов ночью, — сообщил «КП-Новосибирск» пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Итак, вот, что ждет сибиряков в конце лета:

По данным Западно-Сибирского УГМС:

С 1 по 10 августа днем +23…+28 градусов, местами до +16…+23 градусов. Ночью + 13…+18 градусов. Пасмурно, ливни и грозы каждый день. Ветер умеренный, в порывах шквалистый — до 15 м\с.

С 10 по 20 августа днем +20…+25 градусов, ночью + 12…+17 градусов. Облачно, в отдельные дни дожди, грозы. Ветер умеренный, в порывах до 12 м\с.

С 20 по 31 августа днем +16…+23 градусов, ночью + 7…+12 градусов, местами +5…+10 градусов. Облачно, без осадков. Ветер слабый, до 8 м\с.

По информации «Гисметео»:

С 1 по 10 августа днем +21…+25 градусов, ночью + 14…+16 градусов. В начале и в конце декады дожди, местами грозы.

С 10 по 20 августа днем +15…+27 градусов, ночью + 10…+17 градусов. Облачно, в середине и в конце декады дожди, местами грозы.

С 20 по 31 августа днем +9…+15 градусов, ночью + 5…+14 градусов. Ясно, в большинстве дней без осадков.

«Яндекс.Погода» сообщает:

С 1 по 10 августа днем +21…+23 градуса, ночью + 16…+19 градусов. Облачно, местами дожди, грозы.

С 10 по 20 августа днем +20…+22 градуса, ночью + 14…+17 градусов. Облачно, без осадков.

С 20 по 31 августа днем +17…+21 градус, ночью + 12…+17 градусов. Облачно, местами дожди, грозы.

КСТАТИ

Самые жаркие дни месяца: с 1 по 10 августа до +28 градусов

Самые холодные ночи месяца: с 20 по 31 августа до +5 градусов

Самые дождливые дни: с 1 по 2 августа, с 25 по 28 августа

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ИСТОЧНИК KP.RU