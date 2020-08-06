«Потом извинился»: блогер объяснил, зачем размахивал силиконовым органом в метро

Новосибирский 22-летний блогер, популярный в инстаграме под ником tsyga_official, который станцевал в метро в нижнем белье и с силиконовым органом в руках, рассказал, что это было. Фото: Кадр из видео

Новосибирский 22-летний блогер, популярный в инстаграме под ником tsyga_official, который станцевал в метро в нижнем белье и с силиконовым органом в руках, рассказал, что это было. По словам парня, никого обидеть своим «этюдом» он не хотел: просто выполнял задание челленджа.

— Я решил поучаствовать в челлендже с одной нашей местной блогершей. Мы задавали друг другу разные как можно более необычные задания, которые нужно было выполнить. Нацелено это все на то, чтобы привлечь как можно больше внимания: в интернете сейчас без хайпа никуда. Перед этим я придумал для нее задание: станцевать в метро что-нибудь откровенное. Она-то с этим справилась на ура, и вообще сказала, что уж этим ее не удивишь. И придумала для меня в ответ такую вот прогулку по подземке с силиконовым реквизитом, — рассказал КП-Новосибирск блогер. — Ну, я решил назад не отступать, тем более, раньше в таком не участвовал, было интересно, что получится. Надел плавки, парик и отправился в метро. Снимать себя попросил просто прохожего парня: он, конечно, удивился, но, видимо, интерес и желание посмеяться победили — согласился. Прокатились мы так всего одну станцию на Ленинской ветке. Так сказать, разбавили серые будни горожан неожиданным весельем. Пассажиры все реагировали и правда по-разному: кому-то дела не было, кто-то от души вместе с нами посмеялся, но большинство, конечно, сразу же кинулись снимать. Были, конечно, и те, кто неодобрительно косился, но, замечаний никаких мне никто не сделал, охрану не вызвали. Я же спокойно потом перед всеми извинился, сказал, что мы просто молодые, просто веселимся и обидеть никого не хотели.

К тому, что его нестандартным способом ездить в метро заинтересовалась полиция, блогер относится спокойно. Говорит, мол, я перед собой никаких целей хулиганских не ставил, просто снимал смешное видео.

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