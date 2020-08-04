Полиция ищет блогера, который размахивал силиконовым органом в метро

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:18:50+03:00

Одним из заданий баттла, где он соревновался со своей «коллегой», стала… прогулка в метро в одном нижним белье и с силиконовым органом в руках. Фото: Кадр из видео

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Казалось бы, пассажиров Новосибирского метро уже ничем не удивишь: местные паблики в соцсетях пестрят фотографиями сибиряков, которые решили прокатиться в подземке в странной одежде или решили станцевать что-нибудь незатейливое прямо в движущемся вагоне. Однако одному из новосибирских блогеров это сделать все же удалось: одним из заданий баттла, где он соревновался со своей «коллегой», стала… прогулка в метро в одном нижним белье и с силиконовым органом в руках.

Видеоролик этой поездки сибиряк опубликовал в своем аккаунте в инстаграм. На кадрах видео он без всякого стеснения танцует в вагоне, подтягивается на поручнях, как на турнике и позирует на камеру. Не менее интересна и реакция его попутчиков: некоторые (особенно люди старшего поколения) остались от таких танцев явно в большом шоке, и проводили блогера неодобрительными взглядами. Всерьез, правда, никто, останавливать ушедшего в разнос парня не собирался. Ну, по крайней мере, на видео такие сцены не попали. Некоторые при виде такой картины сразу же достали из карманов свои мобильники и стали снимать происходящее. Возможно, благодаря таким неравнодушным «операторам» блогер теперь станет звездой не только в соцсетях, но и на Ютубе. Были в метро и те, кто на раздетого сибиряка и вовсе не обращал никакого внимания, как будто бы такую картину в подземке они наблюдают ежедневно.

Заинтересовал танец блогера и полицейских. В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что по данному факту будет проводиться проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/794329" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске блогер размахивал силиконовым органом в метро.

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