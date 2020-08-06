Над Новосибирском взошла оранжевая луна: рассказываем, с чем это связано

Ночью 5 августа новосибирцы заметили в небе оранжевую луну. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Ночью 5 августа новосибирцы заметили в небе оранжевую луну. Такое необычное явление люди поспешили заснять на камеру. Мы спросили астронома, с чем может быть связано такое изменение цвета.

— Луна имеет оранжевый оттенок, когда находится возле горизонта. Нам он кажется таким из-за того, что мы смотрим на нее через толщу атмосферы, чьи частицы и создают у нас такое впечатление. Существует также такое явление, как «кровавая» луна, когда с земли она кажется людям красной. Такое возможно во время полных лунных затмений, хотя бывает все равно не всегда. Все опять же зависит от атмосферных условий, — пояснил КП-Новосибирск специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Мы спросили астронома, с чем может быть связано такое изменение цвета. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Согласно лунному календарю, сейчас луна находится в убывающей фазе. Полнолуние же было совсем недавно: 4 августа. В этот день КП-Новосбирск писала о том, что в небе сибиряки заметили странный святящийся шар, который падал с большой скоростью. Эксперты предположили, что это вполне мог быть болид.

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