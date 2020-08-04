2020-08-04T00:12:24+03:00
Общество

Падающий метеор в небе над Новосибирском попал на видео

Астрономы рассказали, что это было
Алена КУЛЕШОВА
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Жители Новосибирска заметили в небе над городом странный святящийся шар. Фото: Кадр из видеоЖители Новосибирска заметили в небе над городом странный святящийся шар. Фото: Кадр из видео
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Рано утром, 3 августа, жители Новосибирска заметили в небе над городом странный святящийся шар, пролетевший с большой скоростью. Загадочное явление попало в объектив видеорегистраторов автомобилистов, позже ролик попал в сеть.

— Наш подписчик заснял падение метеорита в небе над Новосибирском, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте. — А некоторые наши подписчики даже утверждают, что этот неопознанный объект был виден в разных городах Сибири, в том числе над Куйбышевым и Барнаулом.

Не удержались от шуток и предположений и подписчики паблика. В комментариях под постом многие сибиряки высказали свою версию насчет того, что же все-таки пролетело в небе над городом:

— А, может быть, это пришельцы?

— Похоже на астероид. Ну, или что-то от космического корабля.

— Возможно, это комета какая-то.

— А я думала, это звезда. Хотела желание загадать, — пишут люди.

— Это, в самом деле, похоже на болид. Либо это — сгорающий в атмосфере метеороид, либо — искусственное тело, вроде отработанной ступени ракеты. Такие события фиксируются несколько раз в году по всему земному шару. Но сколько таких событий остается не замеченными! Стоит отметить, что метеороид — это тело не более 50 метров, которое, как правило, сгорает в атмосфере, не достигнув поверхности, — рассказал КП-Новосибирск Николай Железнов, научный сотрудник и пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН.

Версию о болиде подтвердил и специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин. Он также отметил, что иногда пролет болида может заканчиваться выпадением метеорита. В данном случае такая вероятность тоже существует. А яркое свечение, характерное для этого явления, обусловлено крупным (размером с грецкий орех) космическим телом, разогретым трением об атмосферу нашей планеты. Начинается это свечение на высотах около 80 километров, поэтому определить район предполагаемого падения сложно, при кажущейся близости объекта, его может наблюдать целый регион.

А для тех, кто все же хочет посмотреть на «падающие звезды», напоминаем, что метеорный поток из созвездия Персея набирает силу. Его максимум придется на 12 августа.

В небе над Новосибирском заметили падающий метеор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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