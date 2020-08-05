В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадала двухлетняя девочка

В Новосибирске, днем 5 августа, произошло ДТП, в котором пострадала 2-летняя девочка. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске, днем 5 августа, произошло ДТП, в котором пострадала 2-летняя девочка. Ребенка с различными травмами увезли в больницу.

— Сегодня, около трех часов дня, 33-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» ехала по улице Трикотажная, со стороны проспекта Дзержинского, в сторону улицы Республиканская. На перекрестке с улице Промышленная она начала разворачиваться в обратную сторону и столкнулась с автомобилем «Субару Легаси», за рулем которого была 40-летняя женщина. В ДТП пострадала 2-летняя девочка, которая ехала в «Субару». Ее с ушибами мягких тканей лобной области доставили в больницу, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок. В Заельцовском районе «Приора» сбила 9-летнего мальчика на питбайке. Ребенка с травмами доставили в больницу.

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